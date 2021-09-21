مناقشة آلية تفعيل التعاون والشراكة بين إدارتي تنمية المرأة ومحو الأمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

ناقشت المديرة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات، اليوم، مع مديرة مركز التدريب والتأهيل لدائرة المرأة بمحو الأمية الأستاذة خديجة سعيد ، وبحضور المدير العام لمحو الأمية وتعليم الكبار الأستاذ مطران بن حيمد عدد من القضايا والأنشطة الخاصة بتأهيل المرأة.

