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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية تفعيل التعاون والشراكة بين إدارتي تنمية المرأة ومحو الأمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الخليج 365 - المهرة
ناقشت المديرة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات، اليوم، مع مديرة مركز التدريب والتأهيل لدائرة المرأة بمحو الأمية الأستاذة خديجة سعيد ، وبحضور المدير العام لمحو الأمية وتعليم الكبار الأستاذ مطران بن حيمد عدد من القضايا والأنشطة الخاصة بتأهيل المرأة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تفعيل آلية العمل والشراكة بين إدارتي تنمية المرأة ومحو الأمية بشأن تنمية قدرات المرأة خاصة فيما يتعلق بإكساب النساء مهارات في صناعة البخور والعطور.
وأشادت كلشات بالدعم والاهتمام الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع المرأة في مختلف المجالات.