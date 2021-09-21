نادي المكلا ينعي وفاة لاعب كرة السلة بالنادي ومنتخب المحافظة  عادل احمد القحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

نعت قيادة مجلس إدارة نادي المكلا الرياضي الثقافي الاجتماعي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ انور عوض الجعيدي، وكل اعضاء ومنتسبي النادي، وفاة لاعب كرة السلة بالنادي ومنتخب المحافظة سابقا المغفور له بإذن الله والقائد الكشفي والتربوي عادل احمد القحوم .



وعبرت قيادة مجلس النادي وأنصاره عن الحزن العميق برحيل هذه الشخصية الرياضية في لعبة كرة السلة الذي كان يعد مثالا للرياضي الخلوق والمتواضع مع زملائه حين كان لاعبا ومحبا ومخلصا للاخضر العريق والمنتخب.

وابتهل الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون.