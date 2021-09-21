شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن عرض سعودي مغري للحوثيين مقابل وقف الحرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية أنها تلتقت عرض مغري من المملكة العربية السعودية، ويتضمن إزاحة الشرعية من حكم اليمن.

وتحدث القيادي الحوثي البارز عبدالله عامر والمعين نائباً للتوجية المعنوي في صنعاء، خلال مقابلة تلفزيونية عرضت له في قناة اليمن التابعة للحوثيين، عن تلقي جماعته لعرض سعودي ينهي الحرب في اليمن بأن تتسلم الجماعة حكم اليمن بكامل أراضية مقابل أن يبقوا البلد تحت حكم اللجنة الخاصة -حد زعمه-.

وأدعى بن عامر أن جماعته رفضت العرض السعودي المزعوم بحكم أن الهدف الذي تحارب لأجله الميليشيا هو "التحرر والاستقلال وسيادة".

تأتي هذه التصريحات في مناسبة ذكرى الإنقلاب الحوثي المشؤوم الذي نفذته في 2014 ضد الحكومة الشرعية وأدخل اليمن في حرب دموية أدت لتدهور الأوضاع المعيشية وانقسام البلاد.