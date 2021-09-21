شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش وجماعة الإصلاح في شبوة وسيطر عليها الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انسحبت مليشيات الشرعية الإخوانية، اليوم الثلاثاء، من مناطق جديدة في مديرية بيحان محافظة شبوة، لتسهيل احتلالها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ورصد مواطنون مغادرة مليشيا الإخوان مناطق القويم والنصب وغنية، وموقس، ومفرق الدهولي، في خيانة معتادة وتواطؤ متكرر بالجبهات مع الحوثيين الإرهابيين.

وتشهد مناطق شبوة الحدودية، تناغمًا حوثيًا إخوانيًا، وتحالفًا علنيًا يستهدف المواطنين الأبرياء، لتقاسم الثروات والأرض.