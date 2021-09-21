شكرا لبحثكم عن خبر ظهر في ساحة الإعدام عاجزاً عن الوقوف.. طبيب يكشف ما حدث للقاصر عبدالعزيز في سجون الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف طبيب ومختطَف سابق لدى مليشيا الحوثي، تفاصيل التعذيب الذي تعرض له القاصر عبدالعزيز الأسود في سجون المليشيات وأدى إلى إصابته بالشلل.

وقال الطبيب عبدالقادر الجنيد، في مقابلة تلفزيونية، إن عبدالعزيز، أصيب بالشلل بعدما واجه تعذيبًا وحشيًا من قبل المليشيات، تمثل في السحل على السلالم دون أن يكون قد مر وقت طويل على خطفه.

وظهر الأسود في ساحة الإعدام، بينما يحاول أحد عناصر المليشيا إسناده من الخلف ليساعده على الوقوف، في مشهد صادم أثار سخطاً شعبياً وحقوقياً واسعاً.

وأكدت إفادات متطابقة تعرض العمود الفقري للكسر وإصابة بالغة لحقت بالنخاع الشوكي. وبقي عبدالعزيز ثلاث سنوات منذ اختطافه وإخفائه يتعرض للتعذيب الوحشي في معتقلات المليشيات.

وأوضح الجنيد، أن عبدالعزيز الأسود، تعرض للإخصاء على أيدي الجلادين الحوثيين في السجن، حيث أتلفت خصيتاه تمامًا، كما واجه إهمالًا متعمدًا من قبل المليشيات، حتى أصبح كتلة يابسة وتعطلت كل أعضائه.

وكان المحامي عبدالمجيد صبرة أكد، في وقت سابق، أن محامي "الأسود" طلب عرض موكله على لجنة طبية لتحديد سنه كونه لم يبلغ 18 عاماً عند اعتقاله «لكن الشعبة الجزائية الاستئنافية رفضت الطلب وعللت ذلك أنها تكتفي بما جاء في الاستدلالات، كما رفضت العليا أيضا الاستجابة للطلب».