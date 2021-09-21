الأمانة العامة بالانتقالي تستعرض تقرير المشهد السياسي وأداء دائرة الدراسات والبحوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام.



واستعرض الاجتماع التقرير السياسي المُقدم من الدائرة السياسية، والذي استعرض تطورات المشهد السياسي، وأبرز الأحداث على الساحة الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، وفي مقدمتها خطاب الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونتائجه وأبعاده السياسية، وأيضا مشهد الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن، ومحافظتي حضرموت، وشبوة، بالإضافة إلى الإحاطة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس غروندبرغ بشأن اليمن .

واطّلع الاجتماع أيضاً على تقرير أداء عمل دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة خلال النصف الأول من العام 2021م، والذي تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الدائرة، وأهم ما أنجزته في إطار مهامها خلال الفترة المذكورة.

كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا السياسية، والأمنية، والعسكرية ذات العلاقة بالجنوب وشعبه وقضيته.

هذا وكان الاجتماع، قد استمع تقرير النشاط الأسبوعي لدوائر الأمانة العامة، كما استعرض كذلك التكليفات المتعلقة بالأمانة العامة الصادرة من قبل هيئة رئاسة المجلس، واتخذ ما يلزم بشأنها