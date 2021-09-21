عدن.. إغلاق فروع الكريمي وسط شلل يضرب القطاع المصرفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

أغلق مصرف الكريمي فروعه اليوم في عدن، وسط شلل يضرب القطاع المصرفي بعد أسبوع من الاضراب الشامل الذي دعت له جمعية الصرافين بالمدينة.



وافاد شهود عيان أن اطقم عسكرية اغلقت فروع مصرف الكريمي اليوم، كما شهد فرع المصرف بمدينة المنصورة إطلاق نار تسبب باصابة أحد حراسه.

ورغم الاضراب الشامل لشركات الصرافة إلا أن اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني سجلت تراجعا طفيفا محافظة على مستوى ارتفاعها التاريخي.

واقترب الدولار الامريكي من 1100 ريالا، فيما سجل الريال السعودي 295 ريالا يمني خلال الايام الماضية.

وشهدت مدينة عدن احتجاجات شعبية غاضبة مؤخرا تنديدا بانهيار العملة وموجة الغلاء الجنوني وانعدام الخدمات.