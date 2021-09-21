اللجنة الاقتصادية العليا بالانتقالي تعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية على الساحة الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعاً استثنائيا، لمناقشة توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس، فيما يخص القضايا والمستجدات الاقتصادية على الساحة الجنوبية.



واطلعت اللجنة في اجتماعها على توجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي والتي قضت بتقديم الاستشارات الضرورية لإدارة الموارد الأساسية وتحسينها على النحو الذي يمكن قيادة المجلس من تمويل المتطلبات الضرورية للمرحلة الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات، وكيفية التصدي للعدوان الحوثي على أراضي الجنوب.

وناقشت اللجنة أهم السبل الكفيلة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، حيث أقرت تكليف اللجان المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية العليا بتنفيذ التوجيهات وفق الآليات التي يجب صياغتها بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من الملفات ذات الأولوية القصوى، بما فيها القضايا المتعلقة بإدارة الموارد وجمع بيانات عن النازحين، والوظائف الوهمية وغيرها من الملفات المؤثرة على الوضع الاقتصادي.

وكلف الاجتماع اللجان المختصة بتحديد الآليات الكفيلة بإنجاح توجيهات القيادة السياسية على وجه السرعة ومن خلال تنفيذ برنامج عمل ميداني على النحو الذي يمكن القيادة من الاضطلاع بدورها القيادي بما يلبي الاحتياجات الضرورية للجنوبيين، وبما يحد من الأزمات جراء حرب الخدمات التي تمارس على شعب الجنوب.

وخلص الاجتماع إلى جُملة من التوصيات التي سترفع إلى القيادة السياسية والمتصلة بالملف الاقتصادي والخدمي في الجنوب للنظر بشأنها.