شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغيثي يستقبل المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية السيد أخيم فوجيت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

استقبل الاستاذ محمد الغيثي، رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، في العاصمة عدن، السيد أخيم فوجيت، المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش إيبرت، والسيد محمود قياح القائم بأعمال الممثل غير المقيم ومدير البرامج، والسيدة ميادة البيضاني مدير برامج الشباب والمرأة.



ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين مؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بهدف دعم المشاريع والبرامج ذات الصلة بعمل المؤسسة في مختلف مجالات عمل مؤسسات وهيئات المجلس.

حضر اللقاء، اللواء علي حميد العولقي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، والاستاذ أنيس الشرفي رئيس قسم الشؤون السياسية والتخطيط بالشؤون الخارجية، والاستاذ رأفت صالح عبدالحميد رئيس قسم المنظمات الدولية بالشؤون الخارجية، والاستاذة رشا فريد عضو الشؤون الخارجية.