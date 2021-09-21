شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب التربية يتسلّم سيارة نقل دعماً من السلطة المحلية بالمهرة عبر شركة النفط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلّم مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافطة المهرة، اليوم، سيارة نقل مقدمة دعما من السلطة المحلية عبر فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.



و ستساهم السيارة في عملية نقل الكتب المدرسية والمستلزمات الأخرى من مركز المحافطة بالعاصمة الغيضة إلى بقية المديريات بسهولة ويسر.

وثمن مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع التربية في مختلف المجالات، متوجها بالشكر لشركة النفط ممثلة بالمدير العام المهندس محسن علي بلحاف على جهوده المبذولة في دعم مختلف الجوانب لقطاع التربية والتعليم والإسراع في تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير سيارة النق