شكرا لبحثكم عن خبر فنان يمني شاب يغادر اليمن بعد تعرضه للاغتيال بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

غادر الفنان اليمني الشاب شهاب الشعراني اليمن الى جمهورية مصر العربية التي سيستقر فيها.

كان الشعراني قد تعرض قبل اسابيع لمحاولة اغتيال من قبل مسلح في صنعاء طعنا بالسكين.

الشاب الشعراني كتب رسالة وداع مؤثرة وهو يغادر البلاد التي استقر فيها لسنوات.

وجاء في رسالته: "ودعت اليمن بعد الكثير من الذكريات...

وفي طريقي إلى أم الدنيا جمهورية مصر وستبدأ تفاصيل في حياتي جديدة... ومرحلة جديدة لابد لي أن أخوضها...

ودعت أهلي وأحباب لي في اليمن وخاصة لحظة صعودي على طائرة السفر وعيني تذرف الدمع لفراق بلد؛ أهل؛ أحباب؛ذكريات؛ تفاصيل حياة عشتها واختلطت المشاعر معها .

أرجوا من الله أن يكتب لي فصلاً جديداً ومشرقاً وأكثر إبداعاً وأن يوفقنا كلنا إلى مافيه الخير لنا..

في جميع سفرياتي السابقة كنت أسافر برفقة اخواني محمد والبراء الذين كانوا نعم السند.. ولكن هذه المرة وحيداً مرحلة مختلفة عن كل ماسبق...

في الأخير عذراً أبي عذرا أمي عذراً إخواني وأخواتي عن أي شيء أطلب منكم السماح...

أصدقائي زملائي جيراني وكل من أخطأت في حقهم أعتذر منكم ولا تنسوني من دعواتكم .

محبكم #شهاب_الشعراني