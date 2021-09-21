الحوثي يقترب من مركز مديرية العين بمحافظة شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت القوات الموالية للحوثيين مجددا على مناطق بمديرية بيحان بمحافظة شبوة يوم الثلاثاء وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان قوات موالية للحوثيين سيطرت على منطقة غنية وجحرب القريبة من مركز المديرية. واشارت المصادر الى ان مواجهات مسلحة اندلعت صباحا بين قوات من الجيش والحوثيين في هذه المناطق.

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