شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة: 7.6 مليون شخص في اليمن بحاجة للعلاج من سوء التغذية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.

وذكر مكتب ممثل منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة باليمن في بيان على تويتر أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

وأضاف المكتب أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11 بالمائة من التمويل الذي يحتاجه للعام الجاري، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية.

وأوضح البيان أن 51 بالمائة فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 في اليمن، مشيرا إلى أن كل عشر دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع سبتمبر أيلول أن عددا من وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات الدولية في اليمن ستبدأ تقليص برامجها وأنشطتها اعتبارا من أول سبتمبر أيلول بسبب النقص الحاد في التمويل، خاصة في قطاعات الصحة والمياه وقطاعات أخرى.

(تحرير علي خفاجي)