شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما. وتولى طنطاوي إدارة شؤون البلاد باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع بعد ثورة 25 يناير. ولد طنطاوي في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية المصرية عام 1956، وشارك في أكثر من حرب من بينهم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب العسكرية حتى أصبح وزيرا للدفاع في عام 1991.

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