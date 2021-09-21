شكرا لبحثكم عن خبر نصيحة غوارديولا تكشف خطأ بوكيتينو في صدامه مع ميسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن نصيحة تلقاها بيب غوارديولا، عندما كان مدربا لبرشلونة، من أليخاندرو سابيلا، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، بشأن نجم "البلوغرانا" ليونيل ميسي.

وجاء الحديث عن هذه النصيحة في أعقاب الصدام الأول بين مدرب باريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو، ولاعب الفريق ليونيل ميسي، بعدما تم استبدال النجم الأرجنتيني في لقاء النادي الباريسي مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، الأحد.

وبدا ميسي مذهولا عندما استدعاه بوكيتينو في الدقيقة 75 ليشرك أشرف حكيمي بدلا منه، ووقتها كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وحاول بوكيتينو التحدث مع أسطورة الأرجنتين عند خروجه لكن ميسي رفض حتى مصافحة مدربه.

وبرر بوكيتينو إخراج ميسي "غير المألوف"، قائلا عقب اللقاء إن "المدربين موجودون لاتخاذ القرارات".

وأوضح المدرب الأرجنتيني: "الجميع يعلم أننا نمتلك لاعبين عظاما. لدينا قائمة ثرية جدا من 35 لاعبا. إذن علينا الاختيار".

وتابع المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي: "علينا أن نتخذ القرارات أثناء المباراة. أحيانا تكون هذه القرارات فعالة وأحيانا لا. لكن لهذا السبب نحن موجودون أمام مقعد البدلاء نفكر فيما يجب أن نفعل".

واستطرد بوكيتينو: "هذه القرارات عليك اتخاذها سواء كانت الأمور جيدة أم لا، وسواء أحببتها أم لا".

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد وجه سابيلا نصيحة لغوارديولا، عندما كانا يدربان ميسي في المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة عام 2012.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن سابيلا نصح غوارديولا حول كيفية الحصول على أفضل أداء من ميسي، وقد عمل المدرب الإسباني بها إذ أدار نجمه بفعالية على أرض الملعب.

وكانت نصيحة سابيلا لغوارديولا: "عليك أن تتحدث قليلا إلى ميسي، وتحميه في الفريق، وتستمع جيدا لما يقوله ويفعله".

واختتم نصيحته قائلا: "لا تنسى أبدا أنه لا يجب عليك إخراجه من الملعب، ولا حتى في نهاية المباراة، من أجل تصفق الجماهير لك".

جدير بالذكر أن ميسي لم يسجل بعد مع فريقه الجديد، الذي انتقل إليه بعد أن قضى مع برشلونة الإسباني 17 عاما.