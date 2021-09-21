شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. القبض على ”حوثي” متخفيًا بلباس امراء أثناء محاولة دخوله مأرب لتنفيذ تفجيرات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت قوات الحكومة اليمنية الشرعية، الأحد، القبض على أحد عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، متخفياً بلباس امرأة منقبة أثناء توجهه إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأوضحت القوات الحكومية، أن أفراد الشرطة، تمكنوا من ضبط احد عناصر مليشيا الحوثي الإجرامية متجها إلى مأرب لتنفيذ تفجيرات وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
وبحسب بحسب مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، فإن العنصر الحوثي “تم أسره أثناء محاولته الدخول إلى محافظة مأرب وهو متخفياً بزي امرأة ويحمل في جعبته عدّة قنابل”.
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