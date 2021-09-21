شكرا لبحثكم عن خبر اعلان رسمي جديد بشان الجواز اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت ( سيئون) العقيد مساعد بن طالب إن الجواز حق من حقوق كل مواطن وله الحق في الحصول عليه.

وأشار بن طالب في تصريح إلى أن جميع المواطنين اليمنيين سواسية لا فرق بين أحد، مؤكدًا أن أي شخص لديه بطاقة شخصية صادرة من أي محافظة عليها الرقم الوطني، سوف يحصل على جواز سفر جديد.

وأكد مدير عام الجوازات في حضرموت، أن رسوم الجواز ستة آلاف وخمسمائة ريال فقط، فيما لا يتجاوز مدة صدور الجواز أكثر من يومين .

وأوضح بن طالب أن المصلحة رفعت من مستوى الجاهزية من خلال زيادة الأجهزة والكاميرات أضعاف التي كانت موجودة في العام الماضي وذلك لتسهيل المعاملة للمواطنين .

ودعا بن طالب جميع المواطنين أن يقوموا بإجراءات المعاملة بأنفسهم والابلاغ عن أي سمسار يحاول ابتزازهم أو يحاول أن يتلاعب عليهم بالأوراق الرسمية من غير الموظفين الرسميين في المصلحة .