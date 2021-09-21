شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة: شوارما صنعاء في زمن الحوثي غير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مكتب المسالخ بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، للمواطنين من تناول “الشوارما ” .

وذكر المكتب بأنه ضبط محلا بمنطقة الحصبة يقوم بتجهيز 6 أسياخ 50 كيلو من الجلود و أحشاء الدواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ويتم تقديمها للمواطن على هيئة شوارما .

وأشار المكتب إلى فرار ستة من عمال المحل أثناء مداهمته ، متوعدا بأنه سيتم ملاحقتهم حتى تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع، كونها جريمة لا تغتفر لأن تناول مثل هذه المواد كأحشاء الدجاج والجلود يسبب أمراض قاتلة كسرطان المعدة و الأمعاء وغيرها من الأمراض الخطيرة والقاتلة للإنسان والتي تصل إلى حد الوفاة.

وحذر جميع المواطنين بعدم تناول الشاورما إلا بعد التأكد من مصادرها.

وطالب الجهات المختصة بحملات ميدانية على مستوى العاصمة للتأكد من مصادر المواد التي تباع في المطاعم والمحال على هيئة شوارما.