عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توافق مصري يمني على دعم جهود الاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365

أكد محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، توافق رؤى القيادة السياسية في مصر واليمن على دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، بالفريق الركن محمـد على المقدشي، وزير دفاع اليمن، الذي يزور مصر حالياً.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، أعرب وزير الدفاع المصري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعى مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن.

ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع اليمني عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيداً من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد المقدشي تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات، وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بدور مصر المؤثر والفعال فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتى تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكرى بين البلدين، وفق البيان ذاته.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكرى اليمنى.