الجيش الوطني يستعيد مواقع في الجوف وتواصل المواجهات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يستعيد مواقعفي الجوف وتواصل المواجهات بمأرب

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365

استعاد الجيش الوطني، الإثنين، مواقع عسكرية من قبضة مليشيات الحوثيين، بعد هجوم معاكس لقواته، في محافظة الجوف شمال البلاد.



وأسفر الهجوم عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين، وفق ما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمينة.

وقال الموقع، إن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية، شنّت هجومًا معاكسًا ومباغتًا على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثيين، بجبهتي ”قناو والخنجر“، شمال شرق محافظة الجوف.

وأضاف أن القوات العسكرية استطاعت خلال الهجوم تحرير هذه المواقع واستعادة السيطرة عليها، وكبدت الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، وخسائر في عتادهم العسكري.

ونقل على لسان قائد عسكري لم يسمه، أن العملية العسكرية حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا، وأن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر المليشيا على الفرار.

وفي محافظة مأرب، واصلت مليشيات الحوثيين، الإثنين، محاولاتها للهجوم على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة قوات الحكومة اليمنية، في الأطراف الغربية من محافظة مأرب، دون تحقيق تقدم يُذكر.

جاء ذلك، في وقت تجددت فيه المواجهات بين الطرفين، جنوب المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والقبليين المساندين له، ومليشيات الحوثيين، بعد محاولات متكررة للأخيرة، بشنّ هجمات من عدة أنساق، على مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهتي ”المشجح والكسارة“، في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لهجمات الحوثيين المتتالية، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

هذا وواصلت الطائرات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي، شنّ غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية في أنحاء متفرقة من مديرية صرواح، وكبدتهم خسائر ”كبيرة“ في العتاد والأرواح، حسب المصادر.

وأشارت إلى تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثيين، في أطراف مديرية رحبة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جنوب محافظة مأرب.