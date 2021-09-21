بكلفة 50 مليون ريال.. الصليب الأحمر تقدم دعمًا لصغار المزارعين بمأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، تقديم دعما للقطاع الزراعي بمحافظة مأرب، بهدف تعزيز إنتاج الغذاء في المحافظة يصل تكلفته إلى 50 مليون ريال يمني.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع مدير مكتب المنظمة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة لارس كيارلاند. وفقا لوكالة سبأ.

كرس اللقاء لمناقشة مشروع الدعم الذي تعتزم المنظمة تقديمه للقطاع الزراعي بالمحافظة بكلفة تصل إلى 50 مليون ريال يمني بهدف تعزيز إنتاج الغذاء في المحافظة وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي.

وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من كيارلاند إلى شرح حول مشروع الدعم الذي جرى الاتفاق عليه مع مكتب الزراعة من جهة والبحوث الزراعية من جهة أخرى.

ويتضمن المشروع، تقديم المنظمة لـ100 طن من بذور البطاطس نوع (ديموند) لمكتب الزراعة والذي سيقوم بتوزيعه على 100 مزارع من صغار المزارعين في مديريتي المدينة والوادي، بواقع نصف طن لكل مزارع.

كما سيشمل الدعم تقديم حوافز وأجور عمل للمهندسين وفرق الإرشاد الزراعي لتوزيع الكميات وإرشاد المزارعين لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية من البطاطس باعتبارها رافدا للغذاء للأسر اليمنية خاصة في ظل النزوح والغلاء المعيشي والتدهور الاقتصادي.

كما ستقدم المنظمة الدولية للصليب الأحمر دعما لمحطة البحوث الزراعية لإكثار بذور خمسة أصناف مطلقة من بذور القمح لدى المحطة وعلى مساحة خمسة هكتارات في المزرعة البحثية للمحطة لإنتاج 15 طنا من بذور الأصناف الخمسة خلال الموسم الزراعي الحالي 2021- 2022م، ليتم توزيعها على المزارعين خلال الموسم الزراعي المقبل بما يعزز من الأمن الغذائي ومكافحة العوز.

وأشاد الوكيل مفتاح بالتدخلات الإنسانية للمنظمة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة، في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والمياه، والغذاء.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي في المحافظة من القطاعات الحيوية والواعدة الذي يحتاج إلى الدعم في هذه المرحلة الحرجة من أجل تحسين سبل العيش للمزارعين خاصة صغار الحائزين، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما تعانيه اليمن من انحدار نحو شبح المجاعة وتزايد حالات سوء التغذية.

وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للصليب الأحمر من أجل تنفيذ تدخلاته الإنسانية خاصة التي تتجه نحو الاستدامة والإنتاج وتحسين سبل العيش.