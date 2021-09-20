عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف ميناء الصليف

الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، تنفيذ هجوم استهدف ميناء الصليف اليمني.



وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن مليشيات الحوثي حاولت تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة، لكن قوات التحالف اعترضتهما.