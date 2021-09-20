لقاء في مأرب يناقش مشروع الدعم الذي تعتزم الصليب الاحمر الدولي تقديمه للقطاع الزراعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع مدير مكتب المنظمة الدولية للصليب الاحمر بالمحافظة لارس كيارلاند، مشروع الدعم الذي تعتزم المنظمة تقديمه للقطاع الزراعي بالمحافظة بكلفة تصل الى 50 مليون ريال يمني بهدف تعزيز انتاج الغذاء في المحافظة وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي.



وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح من كيارلاند إلى شرح حول مشروع الدعم الذي جرى الاتفاق عليه مع مكتب الزراعة من جهة والبحوث الزراعية من جهة اخرى، حيث يتضمن تقديم المنظمة لـ100 طن من بذور البطاطس نوع (ديموند) لمكتب الزراعة والذي سيقوم بتوزعه على 100 مزارع من صغار المزارعين في مديريتي المدينة والوادي، بواقع نصف طن لكل مزارع الى جانب تقديم حوافز واجور عمل للمهندسين والفرق الارشاد الزراعي لتوزيع الكميات وارشاد المزارعين لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية من البطاطس باعتبارها رافدا للغذاء للاسر اليمنية خاصة في ظل النزوح والغلاء المعيشي والتدهور الاقتصادي.

كما ستقدم المنظمة الدولية للصليب الاحمر دعما لمحطة البحوث الزراعية لاكثار بذور خمسة اصناف مطلقة من بذور القمح لدى المحطة وعلى مساحة خمسة هكتارات في المزرعة البحثية للمحطة لانتاج 15 طنا من بذور الاصناف الخمسة خلال الموسم الزراعي الحالي 2021- 2022م، ليتم توزيعها على المزارعين خلال الموسم الزراعي المقبل بما يعزز من الامن الغذائي ومكافحة العوز.

واشاد الوكيل مفتاح بالدخلات الانسانية للمنظمة الدولية للصليب الاحمر في المحافظة، في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والمياه، والغذاء.. مشيرا الى ان القطاع الزراعي في المحافظة من القطاعات الحيوية والواعدة الذي يحتاج الى الدعم في هذه المرحلة الحرجة من اجل تحسين سبل العيش للمزارعين خاصة صغار الحائزين، وتعزيز الامن الغذائي في ظل ما تعانيه اليمن من انحدار نحو شبح المجاعة وتزايد حالات سوء التغذية.

وأكد ان السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للصليب الاحمر من اجل تنفيذ تدخلاته الانسانية خاصة التي تتجه نحو الاستدامة والانتاج وتحسين سبل العيش.

حضر اللقاء مدير عام محطة البحوث الزراعية للمحافظات الشرقية (مأرب- الجوف) المهندس قائد ابو اصبع ونائب مدير عام مكتب الزراعة المهندس علي بحيبح، ومدير عام مديرية الوادي صالح بن جرادان .