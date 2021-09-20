رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعاً بهيئة القوى البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الإثنين، اجتماعاً بقيادة هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع.



ونقل رئيس الأركان، خلال الإجتماع، تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الـ ٥٩ لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة.

وأشاد رئيس الأركان، بالجهود التي تبذلها هيئة القوى البشرية ودورها في بناء الجيش وتطويره وتجاوز الصعوبات مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود ومواكبة العمل الإداري مع العمل العملياتي من أجل تحقيق النجاح وإيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد وضباط القوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني كل في موقعه وعمله.

ونوه رئيس هيئة الأركان، إلى أن الشعب اليمني على مقربة من الاحتفاء بالذكرى الـ ٥٩ لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكداً على وجوب الإحتفاء اللائق بها، تقديراً وتمجيداً للثورة اليمنية وأبطالها الأحرار الذين بذلوا دمائهم رخيصة من أجل اليمن واليمنيين، من أجل الحرية والكرامة، وضد العبودية والجهل وكلما يسيئ لليمن واليمنيين.

من جانبه أشار نائب رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري إلى ما تحقق من نجاحات في الجانب الإداري والقوى البشرية لمختلف وحدات الجيش، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة العسكرية بما يخدم تطوير العمل المؤسسي في مختلف الوحدات العسكرية.