وزير الخارجية يلتقي وكيل وزارة الخارجية البرازيلية لشؤون الدبلوماسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وكيل وزارة خارجية البرازيل لشؤون الدبلوماسية المتعددة باولينو فرانكو علاقات التعاون المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي اللقاء، استعرض بن مبارك أخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن وآفاق الحل السياسي والجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام في اليمن والعراقيل التي وضعتها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية وموقف الحكومة اليمنية الداعم للمبعوث الأممي الجديد، مؤكدا على أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع مليشيا الحوثي.

وأشار إلى التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث لافتا بان السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة هي أولى أولويات الحكومة اليمنية .. مشدداً على أهمية دور مجلس الأمن لادانة وتجريم المليشيات الحوثية على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب اليمني واستمرار استهدافها للاعيان المدنية في اليمن والسعودية.

وحمل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية تعريض اليمن والمنطقة لكارثة بيئية واقتصادية محتملة نتيجة عرقلتها لتقييم وتفريغ خزان صافر، منوها باهمية استخدام مجلس الأمن لادواته الفاعلة للضغط على الحوثيين لإنهاء تسييس هذا الملف البيئي والانساني.

من جانبه عبر وكيل وزارة الخارجية البرازيلي الذي ستشغل بلاده العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين عن تعاطف بلاده مع اليمن واكد على ضرورة احترام القانون الدولي، مشيرا الى أن بلاده ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن على الدفع بمسار السلام وتجاوز الأزمة الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء مندوب بلادنا الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي ومندوب البرازيل في نيويورك السفير رونالدو كوستا.