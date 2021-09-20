اليمن يسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة الإثنين، ارتفاعاً من 37 إصابة وخمس وفيات الأحد.



وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8718 إصابة، تعافى منها 5401 ولا تزال هناك 1668 حالة نشطة. وبلغ إجمالي الوفيات 1649.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي المرض في اليمن في أبريل (نيسان) عام 2020.