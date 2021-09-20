عاجل.. التحالف يدمر زورقين حوثيين استهدفا ميناء الصليف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، تدمير زورقين مفخخين تابعين لمليشيات الحوثي في ميناء الصليف اليمني.



وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

وأشار إلى أنه أحبط هجوما حوثيا وشيكا يهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وقال التحالف في بيان له، إن استمرار تهديد مليشيات الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ومرارا أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.