بدء تدريب فرق التوعية المجتمعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بمحافظة مأرب، دورة تدريب فرق المتطوعين للتوعية المجتمعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب والتي ينفذها في خمس مديريات بالمحافظة مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، بتمويل من منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسف).



واكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على اهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطر الالغام وكيفية التعامل معها بما يسهم في الحفاظ على ارواح المدنيين من الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

ولفت الدكتور مفتاح الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية، عمدت الى نشر الالغام بشكل واسع في كافة المناطق التي وصلتها عام 2015، وتمثل تهديدا لحياة المدنيين.

فيما استعرض مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، ومدير البرنامج الوطني لنزع الالغام العميد العقيلي، مشروع التوعية المجتمعية، بتدريب المشاركين في فرق التوعية بمشاركة 80 متطوعا ومتطوعة، لاكسابهم على مدى ثمانية ايام المهارات والمعارف اللازمة حوق الالغام ومخلفات الحرب وكيفية توعية المجتمع بخطرها والتعرف اليها وطرق التعامل معها لضمان سلامتهم وحياتهم.

منوها الى ان المتدربين سينطلقون عقب الدورة، للتوعية المجتمعية للنازحين والمجتمع المضيف في مديريات( المدينة، الوادي، حريب، صرواح، رغوان، والجوبة) على مدى 20 يوما، بما يعزز من دور المجتمع في حماية نفسه وشراكته مع الجهات المختصة في الكشف عن حقول الالغام ومخلفات الحرب ونزعها.

واشار العميد العقيلي الى ان المليشيا الحوثي تعمل على زرع ونشر الالغام في كل مكان وتتفنن في صناعتها لاستهداف اكبر عدد من المدنيين، من بينها زراعة الغام مرتبطة صناعتها بالتكنولوجيا ومزودة بكاميرات وعدسات حساسة وبأشكال تحاكي الطبيعية، تنفجر بمجرد اقتراب الاجسام منها دون ان تلامسها.. لافتا الى ان البرنامج لديه شراكه حاليا لنزع الالغام مع البرنامج السعودي لنزع الالغام ومنظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة(اليونيسف) وقريبا سينظم للشراكة البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP).