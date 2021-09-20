رئيس الوزراء يزور مركز القوات المشتركة ويعقد اجتماع مع قيادتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، بزيارة إلى مركز قيادة القوات المشتركة بالرياض، حيث كان في استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق الازيمع.



وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بقائد القوات المشتركة المكلف وعدد من قادة القوات المشتركة، في إطار استمرار التنسيق المشترك في معركة اليمن والعرب المصيرية لهزيمة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، حيث تم التأكيد على مضاعفة التكامل في إدارة المعركة حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

كما تم التطرق الى الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود حثيثة في هذا الجانب.

ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الى قيادة القوات المشتركة، وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدعم الاخوي الصادق الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذه المعركة ضد المشروع الحوثي ووضع حد للأطماع والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

واطلع رئيس الوزراء ومعه وزير المالية سالم بن بريك، من قائد القوات المشتركة المكلف، على عمليات الاسناد التي تنفذها القوات المشتركة لدعم الجيش اليمني، في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة اليمنية وانهاء الانقلاب الحوثي.