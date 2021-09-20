لقاء يناقش ترتيبات تنظيم حملة نظافة موسعة في محمية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد اليوم، بمديرية حوف بمحافظة المهرة، لقاء تنسيقي، بحضور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، الأستاذ سالم علي رعفيت، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمديرية الأستاذ سعيد علي مصدع، ومدير مكتب النظافة والتحسين بالمديرية الأستاذ سالم سعد مصدع، لمناقشة ترتيبات تنظيم حملة نظافة موسعة في محمية حوف



واستعرض اللقاء الترتيبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ الحملة والتي تمولها الهيئة العامة لحماية البيئة برعاية السلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، وتنفيذ صندوق النظافة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية حوف

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، أن الحملة التي ستنطلق الأيام القادمة تهدف الحفاظ على المحمية من المخلفات التي تؤثر على الكائنات التي تعيش فيها والغطاء النباتي، داعيا إلى ضرورة التعاون من جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح هذه الحملة.

من جانبه، ثمن سعيد مصدع الجهود والتعاون المشترك والدور الذي تقوم به الهيئة لصون البيئة والحفاظ على المحمية، مؤكداً استعداد السلطة المحلية ومكتب النظافة التعاون معهم في كل ما يصب في مصلحة المديرية وإنجاح الحملة.