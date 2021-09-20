السلطة المحلية بسيحوت تناقش آخر المستجدات على الساحة السياسية والأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اللقاء الذي دعت له السلطة المحلية بالمديرية، والذي عُقد صباح اليوم الأحد، بقاعة ثانوية المدينة المنورة، والتي التقت من خلاله برؤساء الأحزاب السياسية، وخطباء المساجد، وعُقّال الحارات، لمناقشة أخر المستجدات التي تمر بها البلاد على الساحة السياسية والأمنية.



ويهدف اللقاء لمناقشة أخر المستجدات التي تمر بها البلاد عموماً، والمحافظات المجاورة بشكلاً خاص، من احتجاجات ونشر الفوضى والتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وما ينتج عنها من إنفلاتات أمنية وانتشار الكثير من الظواهر السلبية.

ورحب القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، بالحاضرين جميعاً كلاً باسمه وصفته، مثمناً الجهود التي يبذلها الجميع دون استثناء للحفاظ على الأمن والاستقرار والنأي بالمديرية عن الصراعات، ونبذ مظاهر الفوضى والتخريب التي تنعكس سلباً على أمن واستقرار المواطن.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، على ضرورة العمل التوعوي كلاً في مجاله، من مخاطر الإنجرار لمربع الفوضى والتقليد الأعمى لما يحدث في محافظات أخرى، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المديرية.

وبعد نقاش مستفيض من قبل الجميع خرج اللقاء بعدة مخارج منها :

1_ التأكيد على نبذ كل مظاهر الفوضى من احتجاجات و اعتصامات، والحفاظ على استتباب الأمن وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

2_ على خطباء المساجد تفعيل الدور التوعوي المناط بهم، وتوعية المجتمع من الإنجرار لمربع الفوضى.

3_ على مكتب التربية والتعليم بالمديرية التوجيه لمدراء المدارس بإقامة اللقاءات التوعوية للطلاب ، التي تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار ورفض كل مظاهر العنف والفوضى.

حضر اللقاء كلاً من، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، و الهيئة الإدارية بمحلي المديرية، ومدير أمن وشرطة سيحوت العقيد سعد جمعان بن عويض، وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمديرية سيحوت، ومدير الأمن السياسي العقيد علي البرك بن جميل، ومدير الأمن القومي بسيحوت الملازم علي جمعان الغونه