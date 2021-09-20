جمعية المعاقين بالمهرة تقيم دورة تدريبية لتعليم لعبة الشطرنج لمنتسبيها أعضاء نادي الإرادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

إقامت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة المهرة، اليوم، بالتعاون والتنسيق مع مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة دورة تدريبية لتعليم فنون لعبة الشطرنج لمنتسبي نادي الإرادة الرياضي التابع للجمعية.



وفي فعالية التدشين رحب رئيس الجمعية الأستاذ سالم مرزوق بلحاف بالحاضرين ، مؤكدأ على اهتمام الجمعية بإبراز رياضة المعاقين لتكون على أرض الواقع.

وعبر عن شكره للسلطة المحلية بقيادة محافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر على دعمه واهتمامه بالمعاقين وتنمية قدراتهم.

من جانبه أكد الأخ عادل رزق نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة

بأن المكتب يعمل تشجيع رياضة المعاقين ليكون لها دور كبير في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتنسيق مع جمعية المعاقين حركيا على تأهيل نادي الإرادة فنيا وإداريا على طريق الإعتراف به رسميا.

وفي حفل افتتاح الدوره تم تكليف الأخ رائد العوبثاني لترتيب وضع نادي الإرادة لرياضة المعاقين وإعداد ملفاً متكامل ضمن الجهود المبذولة لنيل الاعتراف الرسمي.

وأوضح العوبثاني بأن الدورة ستكون على مدى يومين يتلقى فيها المشاركون طرق وأساليب لعبة الشطرنج عبر الكابتن المصنف دوليا الكابتن عبدالله القشيري على أن تلي الدورة بطولة تنشيطية لأندية مديرية الغيضة يشترك فيها نادي الإرادة لرياضة المعاقين.

الجدير بالذكر بأن نادي الإرادة يسعى من خلال هذه الدورة إلى صقل مواهب المعاقين في الرياضة الذهنية