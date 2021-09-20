وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم على هامش الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الدكتور احمد ناصر الصباح، لبحث المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وفي اللقاء، اطلع بن مبارك نظيره الكويتي على أخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية في اليمن والتصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية في كل من مأرب وشبوة والساحل الغربي والذي يعكس تحدي المليشيات للاجماع الدولي لتحقيق السلام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل المضي قدما في الجهود السياسية لاحلال السلام في ظل التعنت الحوثي والاجماع الدولي للعودة للمسار السياسي، مؤكدين على أهمية الالتزام بالمرجعيات الثلاث وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ كأساس لأي تفاهمات سياسية بهدف إحلال السلام وايقاف الحرب واستعادة الدولة.

من جانبه اعرب وزير الخارجية الكويتي، تضامن بلاده ودعمها الثابت والمبدئي للحكومة اليمنية واستعدادها في كل وقت لتقديم أوجه الدعم الممكن.

ولفت الى أن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب اليمني ونبذ العنف، مؤكدا مواصلة دعم الكويت للجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والشامل في اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق للعيش في يمن موحد ومستقر.

حضر اللقاء مندوبا اليمن والكويت في الأمم المتحدة عبدالله السعدي ومنصور العتيبي.