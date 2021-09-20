وزير النقل يبحث مع برنامج الانمائي التعاون لتنفيذ مشاريع في قطاعات النقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم مع الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن أوكي لوتسما، التعاون لضمان تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات النقل.



وتطرق اللقاء الى عدد من مواضيع المتعلقة بالاحتياجات الضرورية ذات الأولوية الملحة التي تخدم تطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاته.

واكد وزير النقل، أهمية دعم وتمويل المشاريع والبرامج الحيوية التي من شانها دعم خطط وبرامج الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة بقطاعات النقل البحري والجوي والبري ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

واشار إلى ان الوزارة تعمل كل ما يلزم من ترتيبات للموانئ سواء فنية أو إدارية وأمنية بالتنسيق مع قيادات مؤسسات الموانئ.

ولفت الى قرب وصول جهاز تفتيش الـ(اسكاينر) الى ميناء عدن المقدم من منظمة الغذاء العالمي للمساعدة في عملية التفتيش، وكذا التنسيق جاري مع وزارة الاشغال لاستكمال الترتيبات النهائية للبدء بمشروع صيانة وترميم الطريق الداخلي الممتد من رصيف الميناء الى موقع منشأة الجمارك بحوالي ثلاثة كيلو مترات.

من جانبه اكد المسئول الأممي أهمية تعزيز الجهود والتنسيق المشترك بين البرنامج والوزارة للمساهمة في تحسين اوضاع الموانئ ورفع قدراتها وبما يحسن الاداء ويسمح بتدفق المعونات والمساعدات الانسانية وكذا تخفيض اسعار السلع والخدمات للمجتمع.