مناقشة آليات تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات وبدء ورشة تدريبية حول مراقبة الصادرات في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة التوجيهية لتسيير تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في اجتماعها اليوم، الخطوات والإجراءات المتعلقة بتسيير تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسبل تحقيق أهدافه على الحدودية التي ينشط عليها اليمن .



واستعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن وسيئون، والعمل على رفدها بكل المستلزمات والاحتياجات الضرورية لها، بالإضافة إلى بناء القدرات وتطويرها وتمكينها والعمل على تدريب العاملين فيها والاستفادة من الخبرات الدولية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تسهيل تنفيذ البرنامج والاستفادة منه من خلال متابعة الإجراءات الإدارية واللوجستية في الجهات التي تمثلها اللجنة بأسرع وقت ممكن.

الى ذلك بدأت اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول آليات التجارة الاستراتيجية ومراقبة الصادرات، ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، في إطار تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات في الجمهورية اليمنية.

ويشارك في الورشة التدريبية - التي ستستمر من الفترة 20 - 24 من الشهر الجاري، ١٧ مشاركاً من مطاري عدن وسيئون الدوليين.

ويتلقى المشاركون تدريبات نظرية حول التجارة الاستراتيجية ومراقبة الصادرات، لتعزيز مكافحة الجريمة والتصدي للتهريب والإتجار بطريقة غير مشروعة، باستخدام أحدث التقنيات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة والمعنية.