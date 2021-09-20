وزير الدفاع يلتقي نظيره المصري.. ويثمن المواقف المصرية الداعمة لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم بالقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الاركان المصرية الفريق محمد حجازي، وسفير اليمن لدى القاهرة محمد مارم، تطرق الفريق المقدشي إلى العلاقات المتينة التي تجمع الجيشين والبلدين الشقيقين.. منوها بالدور التاريخي لمصر الداعم لليمن في مختلف المراحل والمنعطفات ووقوفها الفاعل في دعم الثورة اليمنية للتخلص من الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن ومن نظام الامامة الرجعي في شمال الوطن خلال فترة الستينيات.

وأشار الى أن تلك المواقف الأخوية تعززت من خلال موقف مصر الداعم للشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الايرانية ووقفتها الثابتة والمبدئية الى جانب الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الدستورية ووحدة اليمن وسلامة اراضيها ومواجهة التحديات والاخطار الماثلة التي تواجه الامن القومي العربي والتصدي للمخططات والاطماع الايرانية الساعية للسيطرة على الممرات المائية وزعزعة الامن البحري والملاحة الدولية وخصوصا في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وثمّن الوزير المقدشي جهود ومواقف مصر وقواتها المسلحة في استيعاب البعثات العسكرية اليمنية في الكليات والمعاهد العسكرية وما يقدمونه من رعاية واهتمام للجرحى اليمنيين الذين يتلقون الرعاية الطبية في أرض الكنانة.

وأعرب عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات العسكرية والأمنية والجوانب التقنية والتدريبية وتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التنسيق المشترك لمكافحة الارهاب والامن البحري بما يحقق الاستقرار للأمن القومي المشترك ومواجهة التحركات الايرانية ووقف عبثها في المنطقة والاقليم.

كما قام وزير الدفاع بزيارة للنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر ووضع اكليل من الزهور على الضريح، كما قام بزيارة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الاسناد اللوجيستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ورئيس دائرة الدفاع والامن برئاسة الجمهورية العميد الركن حسين الهيال، والملحق العسكري بالسفارة اليمنية بالقاهرة العميد ركن ثابت عبدالمزاحمي.