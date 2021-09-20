مكتب وزارة الصحة بحضرموت يرفد مستشفى غيل باوزير بمولد كهربائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

تسلم مكتب الصحة والسكان بمديرية غيل باوزير مولد كهربائي بقوة 400 كيلو واط بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة، ضمن اهتمام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة لدعم المرافق الصحية والمستشفيات بالمديريات بالمتطلبات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.



وأوضح الدكتور حسني بافضل مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية غيل باوزير بأن المولد الكهربائي سيسهم في استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى بالمديرية دون انقطاع.

وعبر بافضل عن شكره لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ممثلا بالدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام وكافة قيادة المكتب لدعمهم في توفير متطلبات واحتياجات القطاع الصحي ضمن سعيهم للنهوض بالخدمات الصحية وتطوير أداء المرافق الصحية والمستشفيات وتوسيع نشاطها لما من شأنه خدمة المرضى في جميع مناطق ومديريات حضرموت الساحل.