شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني ينفذ هجوماً مباغتا ويحرر مواقع جديدة شمال شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من استعادة مواقع عسكرية، وتكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر في العتاد والأرواح، في جبهتي قناو والخنجر شمال شرق الجوف.



وقال قائد عسكري لـ "سبتمبر نت" إن قوات الجيش نفذت اليوم الإثنين هجوماً مباغتاً، أوقع العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، في جبهتي قناو والخنجر وان العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيا.. مؤكداً أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر المليشيا على الفرار.

ولفت إلى أن خسائر العدو فادحة، ومنها إعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.