محافظ لحج يشيد بتدخلات منظمة (أَدرَا) بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد محافظ لحج أحمد تُركي بالتدخلات الإنسانية لمنظمة (أدرا) الدولية، بمديريات المحافظة في العديد من المجالات الخدمية الأساسية وفي مقدمتها الصحة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.



وأشار المحافظ خلال لقائه اليوم وفد المنظمة برئاسة منسقة مشروع (يما) المِسْ فيرينا، إلى حجم التحدِّيات الكبيرة التي تجابهها محافظة لحج حالياً جرَّاء الوضع المعيشي لسكانها، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الملقاة عليها باحتضانها 12 ألف نازح و8 آلاف لاجئ من القرن الأفريقي.

وتطلَّع المحافظ إلى توسيع المنظمة رقعة مشروعاتها المستقبلية.. لافتاً إلى ضرورة إدراج المنظمة مستشفى ابن خلدون العام، بمدينة الحَوطَة، ضمن أجندة برامجها العملية القادمة.

من جهتها اوضحت منسقة مشروع (يما) بالمنظمة أن المشروع، يهدف إلى الإرتقاء بالجانب الخدمي الصحي، وعملت المنظمة على تنفيذه بتأهيل مستشفى مديرية المِلَاح بالكادر الطبي والمبنى، بواسطة تشغيل طاقمه البالغ 48 فرداً يقدِّم مشروع المنظمة حوافزاً شهرية لهم.