افتتاح المرحلة الاولى من قرية الكويت السكنية للنازحين بصرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في منطقة الروضة بوادي ذنه التابعة لمديرية صرواح، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الكويت السكني للنازحين، التي تتضمن الف وحدة سكنية من البناء الشعبي، بتكلفة مليون و200 الف دولار بتمويل من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وفريق تراحم الطوعي بدولة الكويت.



وتتضمن المرحلة الاولى الذي تنفذه مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية، 250 وحدة سكنية، تستفيد منها 250 اسرة نازحة الى المنطقة، وتتكون كل وحدة من غرفتين وحمام ومطبخ وصالة على مساحة 35 مترا مربعا.

وعقب قص شريط الافتتاح بحضور مدير عام مدير عام مديرية صرواح محمد طعيمان ومدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، طاف الوكيل في القرية مطلعا على مكوناتها ومستوى التنفيذ، مستمعا الى المستفيدين عن الاحتياجات الخدمية التي يحتاجونها.

وقد اكد الوكيل مفتاح ان السلطة المحلية بالمحافظة تعمل حاليا على سرعة توفير الخدمات العامة للنازحين في القرية من مياه وكهرباء وصحة ومدارس تعليم لابنائهم.. مشيرا الى ان فريق هندسي من الكهرباء سيبدأ من يوم غد تنفيذ اعمال امدادات القرية بالطاقة الكهربائية والسلطة المحلية ستوفر كافة الاحتياجات والتمويل للمشروع.

مشددا على المجلس المحلي للمديرية تكثيف الجهود الاشرافية من اجل الاسراع في استكمال تنفيذ الامدادات لمشروع المياه ومد المدينة بالمياه النقية الصالحة للشرب بموجب الخطط المرسومة لذلك.