الرئيس المصري يستقبل وزير الدفاع محمد المقدشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الفريق ركن محمد المقدشي، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وسفير اليمن بالقاهرة محمد مارم.



وفي اللقاء نقل المقدشي تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى نظيره المصري.. مثمناً علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني.

واعرب وزير الدفاع عن تطلع اليمن لاستمرار الدور المصري في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية.

فيما حمل الرئيس المصري، وزير الدفاع نقل تحياته الى الرئيس عبدربه منصور هادي.. مؤكداً موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة بما يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني.

كما اكد السيسي ان تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن بلاده لن تدخر جهداً في مساعدة اليمن في بلوغ تلك الاهداف.