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"أمنية" تعز تكلف حماية لمستشفى الثورة وإلغاء جميع المندوبين في المستشفيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

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اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز تكليف حماية أمنية لهيئة مستشفى الثورة وعلاج الجرحى بالمستشفيات الحكومية مجانا، إضافة إلى استكمال آلية التنسيق بين المستشفيات واللجنة الطبية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل ووكيل المحافظة رشاد الاكحلي لمناقشة المستجدات الأمنية وإعادة فتح مستشفى الثورة وعودة الكادر الطبي وإدارة المستشفى لمزاولة أعمالهم.

 

وكان قائد المحور ألغى جميع المندوبين في المستشفيات وكلف اللجنة الطبية بتعيين مندوب واحد فقط للجرحى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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