"أمنية" تعز تكلف حماية لمستشفى الثورة وإلغاء جميع المندوبين في المستشفيات

اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز تكليف حماية أمنية لهيئة مستشفى الثورة وعلاج الجرحى بالمستشفيات الحكومية مجانا، إضافة إلى استكمال آلية التنسيق بين المستشفيات واللجنة الطبية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة