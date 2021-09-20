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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أمنية" تعز تكلف حماية لمستشفى الثورة وإلغاء جميع المندوبين في المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
اقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز تكليف حماية أمنية لهيئة مستشفى الثورة وعلاج الجرحى بالمستشفيات الحكومية مجانا، إضافة إلى استكمال آلية التنسيق بين المستشفيات واللجنة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل ووكيل المحافظة رشاد الاكحلي لمناقشة المستجدات الأمنية وإعادة فتح مستشفى الثورة وعودة الكادر الطبي وإدارة المستشفى لمزاولة أعمالهم.
وكان قائد المحور ألغى جميع المندوبين في المستشفيات وكلف اللجنة الطبية بتعيين مندوب واحد فقط للجرحى.