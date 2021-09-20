باذيب يبحث مع السفير الروسي والقائمة بأعمال السفير الأمريكي دعم بلادنا اقتصاديا وإنسانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، والقائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، إمكانية تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



حيث ناقش وزير التخطيط والسفير الروسي، سبل إعادة تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتي تعتبر أداة لتطوير مجالات التنسيق المشترك وتطوير التجارة البينية والاستفادة من الامكانات المتاحة لدى الجانب الروسي لدعم مشاريع خصوصا في مجالات الطاقة والزراعة والنقل.

وأكد وزير التخطيط، حرص الحكومة على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.. منوها بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

من جهته أكد السفير الروسي، على أهمية المضي قدما في تفعيل اللجنة الحكومية الروسية اليمنية للتعاون الاقتصادي والتجاري، واستعداد بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لدعم مسارات السلام والاستقرار في اليمن لتجاوز التحديات الراهنة.

وخلال لقاء الوزير مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي، جرى بحث التعاون الاقتصادي والتنموي والدعم الإنساني المقدم لليمن وسبل مراجعة أداء المشاريع والبرامج المقدمة من الحكومة الأمريكية لليمن والترتيب لاجتماع لجنة التسيير المشتركة بداية ديسمبر القادم.

وتطرق الجانبان أيضا إلى تعزيز الدعم التنموي من خلال دعم مقترح الوزارة في إنشاء صندوق لدعم صادرات الأسماك وصندوق إئتماني لدعم الموانئ اليمنية وتغطية تكاليف تأمين دخول السفن إلى موانئ الجمهورية اليمنية وتقليل مصاريف الشحن وبموجبه تقل تكلفة السلع وأسعار المواد الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي.

وأعرب باذيب، عن تقدير الحكومة للدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة في دعم ومساندة الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز مسارات الاستقرار والتعافي الاقتصادي وآخرها دعم توفير لقاحات كورونا.

من جهتها أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي، حرص بلادها على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح حشد الدعم الدولي لمساعدة الحكومة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية والتنفيذ المشترك مع الوزارة إحدى أهم مسارات عملهم في اليمن وهو دعم التعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.