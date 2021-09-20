وزير الصحة يعلن بدء الخطوات لإنشاء 14 مصنعاً للأكسجين بتكلفة 4 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بدء الخطوات العملية في مشروع مصانع الأكسجين الحيوي، بعدد 14 مصنعاً للأوكسجين في المحافظات المحررة، بتكلفة أكثر من أربعة مليون دولار.



ونقلت وكالة "سبأ" عن وزير الصحة قوله إن "الفرق الهندسية التابعة لوزارة الصحة، ستباشر من اليوم الإثنين النزول إلى 14 مرفقاً صحياً لتدشين الخطوات التنفيذية لمشروع مصانع الأكسجين، بتسليم المواقع إلى الشركة الموردة".

ووفق الوزير بحيبح فإن "القرض المقدم لليمن من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية، كان مخصصاً لتعبئة اسطوانات الأكسجين، بكلفة اكثر من 4 مليون دولار، لكن الوزارة طالبت باستغلال القرض بإنشاء مصانع اكسجين بما يحقق الاستدامة في توفير الأكسجين واكتفاء المحافظات من هذه المادة الحيوية بشكل مستمر"