مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار قنبلة يدوية في الحتارش بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قُتل شخص وأصيب آخران، الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021م، إثر انفجار قنبلة يدوية، في شاحنة لنقل المياه في العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية، أن اثنين من سائقي الشاحنات أحدهما يدعى رشيد أحمد شايف هارون والآخر الياس هارون، كانا يعبثان بقنبلة يدوية أثناء توقفهما لتعبئة المياه من مضخة العودري بمنطقة الحتارش شرقي صنعاء.

ووفق المصادر فإن القنبلة انفجرت بهما ما تسببت بوفاة السائق رشيد أحمد شايف هارون، فيما أصيب الآخر، بالإضافة إلى مالك المحطة بجروح متفاوتة قبل أن يتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج