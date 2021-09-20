إصابة مواطن برصاص مليشيات الحوثي بالتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وقالت مصادر محلية وأخرى طبية، إن المواطن "أحمد عبده حسين خضيري"، البالغ من العمر 60 عاماً، أصيب برصاص مليشيات الحوثي عندما كان متواجداً أمام منزله الكائن في منطقة العكش بمديرية التحيتا.

وأوضحت المصادر، أن المواطن تم نقله إلى المستشفى الميداني بمدينة الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا لتلقي العلاج، نظراً لتعرضه لإصابة بالغة.

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق والمديريات جنوب الحديدة، في ظل صمت أممي وتخاذل دولي