الأمم المتحدة: 7,6 مليون شخص في اليمن يحتاجون الى خدمات العلاج من سوء التغذية أو الوقاية منه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن 7 مليون و600 ألف شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه.



جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب ممثل منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن على تويتر.

وبين المكتب، أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

كان المكتب الأممي قال في وقت سابق إنه كل 10 دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وأضاف أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11% من التمويل الذي يحتاجه للعام الحالي، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية، وفق ما وضح بيان سابق.

وأشار المكتب الى أن 51% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333