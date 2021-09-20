السفارة الأمريكية تدعو الحوثيين للتوقف عن "الهمجية والوحشية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دعت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم، مليشيا الحوثيين إلى التوقف عن الوحشية والهمجية التي يمارسونها بحق اليمنيين.



جاء ذلك في رسالة للقائمة بأعمال السفير الأمريكي "كاثي ويستلي"، نشرتها السفارة على حسابها بتويتر تعليقا على إعدام المليشيا تسعة مختطفين يوم السبت في صنعاء.

وقالت ويسلي في رسالتها "أعدمت سلطات الحوثيين في صنعاء في 18 سبتمبر 9 أفراد بوحشية بعد محاكمات صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات، كان أحد الذين تم إعدامهم قاصراً" .

وأضافت "هذا لعمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية، وتأتي بعد أيام فقط من هجومهم على ميناء المخا التجاري، وهو نقطة عبور أساسية للإمدادات الإنسانية والواردات الغذائية التجارية".

وتابعت: هذه الهمجية يجب أن تتوقف.

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "أسفه الشديد وإدانته"، قيام الحوثيين بإعدام تسعة أشخاص أحدهم قاصر، في صنعاء دون احترام لمتطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وكانت مليشيا الحوثي أقدمت السبت، على إعدام 9 مختطفين من أبناء محافظة الحديدة أحدهم قاصر، بعد ثلاثة سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية بزعم مشاركتهم مع ترامب وزعماء عرب وأجانب في خلية تصفية "صالح الصماد"، الذي قتل في غارة جوية شنها طيران التحالف على سيارته في الحديدة في أبريل عام 2018م