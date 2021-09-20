حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية، المواطنين في كل من:



المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج

وتوقعت النشرة، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تتحول إلى الغائمة مع هطول أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة) وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستكون فيها أجواء صحوة الى غائمة جزئياً وحارة تتحول الى الغائمة مع هطول أمطار رعدية على السواحل الغربية وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لتلك السواحل.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة مع إحتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة على صحاري (شبوة، حضرموت والمهرة)، وتنشط سرعة الرياح في المناطق المكشوفة منها مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً وهطول امطار خفيفة، والرياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج