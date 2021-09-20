قيادي بمليشيا الحوثي يقتحم محطة كهرباء بمدينة إب ويختطف موظفيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

اقتحم قيادي حوثي محطة كهربائية تجارية بمدينة إب، وخطف موظفيها بعد الاعتداء عليهم، وسط انتهاكات يتعرض لها أبناء المحافظة بمختلف المديريات.



وقال سكان محليون إن القيادي الحوثي "عبدالحميد الشاهري" والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة، إقتحم محطة "البرح" الكهربائية في مدينة إب.

وأضاف الأهالي أن القيادي الشاهري اختطف موظفين يعملون في المحطة الكهربائية بعد الاعتداء عليهم بوحشية مفرطة.

وأفاد شهود عيان بنهب عناصر المليشيا ممتلكات شخصية وجهاز كمبيوتر وتخريب جهاز آخر كان بحوزة الموظفين.

وحسب مصادر مطلعة فإن القيادي الحوثي الشاهري اتخذ مبررات من قبل لجنة حوثية شكلتها مؤخرا على المحطات التجارية الكهربائية، للالتزام بشروط وضعتها سلطة المليشيا عليهم.

وتهدف الحملة الحوثية الى الضغط على العديد من ملاك المحطات الكهربائية التجارية لإجبارهم على دفع جبايات مالية، بينهم صاحب محطة "البرح"، وفق المصادر